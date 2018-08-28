ЦБ: пенсионные средства НПФ и ПФР выросли на 1,2% за I квартал

Совокупный объем пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России (ПФР) в I квартале 2018 года составил 5 трлн 649,4 млрд рублей, продемонстрировав рост на 1,2%. Об этом сообщается в пресс-релизе Центробанка России.

«В I квартале 2018 года динамика пенсионного рынка в основном определялась итогами переходной кампании 2017 года, в результате которой произошел нетто-отток застрахованных лиц и их пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственные пенсионные фонды. При этом перевод соответствующих средств отразился на структуре инвестиций фондов», — говорится в материалах регулятора

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Объем пенсионных накоплений НПФ увеличился на 164,4 млрд рублей за квартал, до 2 трлн 631,9 млрд рублей.

Количество НПФ за квартал увеличилось до 67, количество фондов-участников системы гарантирования пенсионных накоплений не изменилось и на конец квартала

составило 38 НПФ.

Размер среднего счета за квартал снизился на 1,4% и составил 173,6 тыс. рублей. Доходность от инвестирования пенсионных накоплений НПФ составила 8,1% годовых при инфляции в 3,3%.