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«Алроса»: долговая нагрузка на минимуме
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«Алроса»: долговая нагрузка на минимуме 

Прайм 18 минут назад
АЛРОСА (BBB-/Baa3/BB+) опубликовала в целом нейтральные результаты за 2 кв. 2018 г. по МСФО. Объемы продаж камней ювелирного качества снизились относительно высокой базы 1 кв. (когда продавались алмазы из запасов) на 38% кв. /кв. при улучшении структуры реализации и, как следствие, росте средней цены на 6% кв. /кв., а также ослаблении рубля на 9% кв. /кв. Все это привело к падению выручки на 25% кв. /кв. до 72,2 млрд руб., меньшему сокращению EBITDA — на 15% кв. /кв. до 41,3 млрд руб. и росте рентабельности по EBITDA на 6,7 п.п. до 56,8%. Продажи во 2 кв. (9 млн карат алмазного сырья) в целом соответствовали объемам добычи (8,5 млн карат), что транслировалось в небольшое снижение запасов на 1,3 млн карат (до ~11 млн карат, остались на нормальном технологическом уровне). Операционный денежный поток упал на 39% кв. /кв. до 28,1 млрд руб., в том числе и из-за инвестиций 4,5 млрд руб. в оборотный капитал (против высвобождения из него 9,4 млрд руб. кв. ранее), тем не менее, его было достаточно для капвложений 7,2 млрд руб. Компания нарастила капзатраты за 2 кв. (+48% кв. /кв.), и за 1П они составили в целом 37-38% от годового плана 31-32 млрд руб.
Свободный денежный поток по итогам 2 кв. также осел на счетах компании: +12,5 млрд руб. до 52,7 млрд руб. (видимо, сделка по покупке 10% АЛРОСА-Нюрба за ~12 млрд руб. будет отражена в 3 кв.). Долговая нагрузка, по нашим расчетам, снизилась до 0,08х Чистый долг/EBITDA c 0,13х. Единственный выпуск ALRSRU 20 торгуется с YTM 4,7% (после введения санкций на РУСАЛ доходность выпуска поднималась до 5,4%).
Мы не рекомендуем бумаги к покупке, т.к. в случае введения санкций США на госдолг РФ, эти бумаги, скорее всего, еще сильнее обесценятся.
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