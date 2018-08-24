Приостановка интервенций на открытом рынке негативна для ставок МБК

Покупки валюты не на открытом рынке, а напрямую у ЦБ, на наш взгляд, негативны для рынка МБК. Раньше эффект интервенций на рублевую ликвидность при прочих равных был нулевым: Минфин изымал дополнительные нефтегазовые доходы с налогами, но перед этим покупал валюту в сопоставимом объеме. При сохранении этого механизма к концу года Минфин пополнил бы ФНБ на величину допдоходов, но одновременно с этим для финансирования расходов тратилась бы и часть ФНБ (в объеме меньше, чем пополнение), и по итогам года нетто-приток ликвидности в систему был бы равен объему этих трат.

При покупках валюты напрямую у ЦБ (т.е. внутренней проводкой) налоговые изъятия не будут компенсироваться встречным притоком рублей на рынок с интервенциями, и в целом это будет при прочих равных означать отток ликвидности с рынка в ближайшие месяцы до конца года. Минфин анонсировал, что будет так делать, как минимум, до конца сентября, и, по нашим оценкам, за это время система недополучит >600 млрд руб., а если такая схема продолжит действовать до конца года — 1,6 трлн руб.

По нашим расчетам, из-за бюджетного правила Минфин в этом году должен был бы потратить ФНБ в сопоставимом объеме, так что если покупки напрямую у ЦБ продолжатся, то общий приток рублевой ликвидности в систему по бюджетному каналу окажется близок к нулю по итогам года. Очевидно, что этот фактор создаст повышательное давление на ставки МБК: по нашим оценкам, в среднем дисконт RUONIA к ключевой ставке сократится с текущих 25 б.п. до 10-15 б.п.