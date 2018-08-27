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Официальный курс доллара уменьшился на 39 копеек, евро — на 18
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Официальный курс доллара уменьшился на 39 копеек, евро — на 18
Банки.ру
8 минут назад
Комментарии
Официальный курс доллара, установленный на 28 августа, понизился на 39,48 копейки, составив 67,3963 рубля (67,7911 рубля на 27 августа). Курс евро опустился на 18,03 копейки до 78,2269 рубля (с 78,4072 рубля на 27 августа).
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