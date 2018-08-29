ЦБ: чистый спрос россиян на доллары сменился в июне на чистое предложение впервые за три года

Продолжившееся снижение спроса россиян на наличную иностранную валюту при ее стабильном предложении привело в июне к сокращению более чем в два раза чистого спроса, при этом чистый спрос на доллары сменился на чистое предложение. Такие данные приводятся в опубликованном Центробанком в среду «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2018 года».

Совокупный спрос физических лиц на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) сократился в июне по сравнению с маем на 11% и составил 4,2 млрд долларов в долларовом эквиваленте. Спрос был меньше, чем в июне 2016 и 2017 годов, на 23% и 17% соответственно.

Спрос населения на доллары США в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 10%, на европейскую валюту — на 14%, составив 2,6 млрд и 1,5 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках сократился по сравнению с маем на 8% до 2,4 млрд долларов (долларов было куплено на 12% меньше, евро — на 3%, при этом количество операций выросло на 4%), а с валютных счетов в российских банках физическими лицами в июне было снято 1,9 млрд долларов (минус 15%).

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Совокупное предложение физическими лицами наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в июне по сравнению с маем практически не изменилось и составило 3,7 млрд долларов. Оно было меньше, чем в июне 2016 и 2017 годов, на 13% и 5% соответственно.

Совокупное предложение долларов в июне-2018 по сравнению с маем увеличилось на 2%, европейской валюты — сократилось на 4%, составив 2,7 млрд и 1 млрд долларов соответственно. Населением было продано уполномоченным банкам 1,6 млрд долларов наличной иностранной валюты, что на 6% больше, чем месяцем ранее (продажи долларов увеличились на 3%, евро — на 13%, количество сделок возросло на 18%), а на валютные счета в уполномоченных банках физлица в июне зачислили 2,2 млрд долларов наличной инвалюты (минус 4% к маю).

В июне 2018 года чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился более чем в два раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 0,5 млрд долларов. При этом чистый спрос на доллары США впервые с июня 2015 года сменился на чистое предложение, а чистый спрос на европейскую валюту снизился на 28% — до 0,5 млрд долларов.

Как и в предыдущие месяцы, объем розничных валютных переводов из России без открытия счета превышал аналогичные поступления в страну. В июне 2018 года относительно мая сальдо таких переводов увеличилось на 2% до 0,3 млрд долларов.

Уполномоченные банки в июне ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 1,9 млрд долларов, что на 10% меньше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 7%, европейской валюты — на 21%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, по сравнению с маем увеличился на 47% до 0,7 млрд долларов.