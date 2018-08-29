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ЦБ: Россияне впервые с 2015 года продали больше долларов, чем купили
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ЦБ: Россияне впервые с 2015 года продали больше долларов, чем купили 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Российская Газета
Чистый спрос на американские доллары у россиян впервые за три года сменился на чистое предложение. Об этом сообщил Банк России в «Обзоре основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2018 года».
При этом в июне этого года на внутреннем рынке продолжилось снижение спроса населения на наличную иностранную валюту — примерно в два раза по сравнению с маем — до 500 миллионов долларов. В таких условиях уполномоченные банки вынуждены были даже сократить ввоз в Россию наличной инвалюты.
Как отмечает ЦБ, чистый спрос на доллары США впервые с июня 2015 года сменился на чистое предложение, а чистый спрос на европейскую валюту снизился почти на треть — до 500 миллионов долларов.
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