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ЦБ закупит $20 миллиардов долларов в четвертом квартале по бюджетному правилу
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ЦБ закупит $20 миллиардов долларов в четвертом квартале по бюджетному правилу 

Карельские вести 25 августа 2018
Закупки Банком России валюты по бюджетному правилу в четвертом квартале вырастут до 20 миллиардов, ожидают эксперты. В апреле — июне закупки могли составить около 16 — 17 миллиардов долларов, но были приостановлены до конца следующего месяца.
«При цене на нефть в 70 долларов за баррель и курсе около 66-67 рублей за доллар США мы ожидаем, что покупки Минфина составят около 20 миллиардов долларов», — спрогнозировал главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Решение российских финансовых властей о приостановке закупок валюты было логичным с учетом динамики рынков и рубля за последние дни, подчеркнул Полевой.
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