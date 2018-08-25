ЦБ закупит $20 миллиардов долларов в четвертом квартале по бюджетному правилу

Закупки Банком России валюты по бюджетному правилу в четвертом квартале вырастут до 20 миллиардов, ожидают эксперты. В апреле — июне закупки могли составить около 16 — 17 миллиардов долларов, но были приостановлены до конца следующего месяца.

Решение российских финансовых властей о приостановке закупок валюты было логичным с учетом динамики рынков и рубля за последние дни, подчеркнул Полевой.

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