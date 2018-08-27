Первый класс. Как рост курса доллара отразился на спросе на элитные товары

Fri., Apr. 20, 2012, Russia, Moscow. The Panavto car salon. Kommersant Photo/Yury Martyanov

#RU 20.04.2012, Россия, Москва. Автомобильный салон «ПАНАвто» по продаже автомобилей. Фото: Юрий Мартьянов/КоммерсантъПервый класс. Как рост курса доллара отразился на спросе на элитные товарыКоличество миллионеров и миллиардеров стабильно растёт. За последний год число тех, кто перешёл в разряд миллионеров, увеличилось на четыре тысячи человек. Число миллиардеров растёт не такими темпами, но всё же растёт. Значит, по логике, должен расти спрос на товары класса люкс, которые рассчитаны на «первый класс». Мы решили выяснить, растёт ли благосостояние люксовых брендов вместе с ростом благосостояния нижегородцев. И насколько меняется этот спрос в связи с ростом курса доллара.

Роскошная жизнь

В компаниях, специализирующихся на продаже товаров класса люкс, неохотно говорят о состоянии спроса.

В бутике «Лакшери Стор», который одним своим названием сообщает о роскоши и в котором можно купить джемпер за 100 тысяч рублей, а ботинки за 180 тысяч, в будний вечер хоть и пустынно, но продавцы уверяют, что «свой» покупатель есть.

— Спрос на качественную брендовую вещь есть всегда, — заявили там.

Есть в Нижнем Новгороде и спрос на вертолётное такси, час полёта в котором обойдётся в 45 тысяч рублей. Когда мы попытались заказать трансфер из Нижнего Новгорода в Москву, нам сообщили, что перелёт туда и обратно обойдётся нам в 200 тысяч рублей. Но это на небольшом вертолёте, и ещё нужно проверить, свободен ли он на интересующую нас дату, поскольку услуга пользуется спросом.

— Чтобы понять, как меняется спрос, нужно смотреть увеличение или уменьшение присутствия брендов, то есть появляются ли новые магазины швейцарских часов, новые турагентства, предлагающие эксклюзивный отдых, открываются ли новые дорогие рестораны, — считает бизнес-консультант Юрий Кузьмичёв . — Я этого не вижу, поэтому, на мой взгляд, этот рынок в лучшем случае находится в стадии стагнации. Но надо понимать, что миллионеров, о которых пишет «Форбс» , в регионах очень мало, единицы, и они никаким образом на местную розницу не влияют. Крупные покупки они совершают не здесь, большую часть времени живут не здесь, и семьи их живут не здесь. Поэтому и основные траты делают не здесь.

Рынок недвижимости элит— и премиум-класса в Нижегородской области демонстрирует стабильность, а такая недвижимость стоит от 100 тысяч рублей за квадратный метр. При этом центр города активно застраивается, а центр — это автоматически элитное жильё.

— Если место на Верхне-Волжской набережной было под жилой дом, то это однозначно жильё элит-класса. Когда шли продажи, цены там были в районе 200 тысяч за квадратный метр, — рассказала директор Нижегородского центра научной экспертизы Татьяна Романычева. — Причём сейчас уже мало востребованы квартиры по 300 метров, как раньше. Сейчас у группы людей, которая покупает жильё в этом сегменте, спрос на загородный дом и квартиры в районе 150 метров в городе.

Пошли в рост

Несмотря на рост количества миллионеров и миллиардеров, в целом российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в прошлом году зафиксировали снижение выручки. К таким выводам пришли в РБК , проанализировав опубликованные финансовые результаты российских подразделений компаний. К примеру, выручка Chanel в России за прошлый год сократилась на 5,5%, Prada — на 1,6%, Hugo Boss — на 3,5%.

Аналитики связывают это с тем, что российская экономика испытывала спад под воздействием санкций и даже элите пришлось затянуть пояса.

Но на фоне того, что в 2016 году «дочки» глобальных брендов демонстрировали «аномальный» рост, нельзя говорить о падении продаж «люкса» — речь идёт о стабилизации. При этом некоторые бренды по-прежнему демонстрируют рост оборотов. Так, выручка Tiffany & Co. за прошлый год увеличилась на 19,2%, Bvlgari — на 63,9%, Fendi и Burberry — на 40,2% и 15,7% соответственно.

По словам экспертов, сегмент товаров класса люкс не подвержен «стрессам» в виде кризиса и всему, что ему сопутствует. На долю товаров лакшери приходится около 10% рынка, и никакой кризис эту долю не сократил.

«Россия для европейских компаний, выпускающих люксовые товары, была и остаётся привлекательной, поскольку здесь стабильно высокий спрос. Если бренд сокращает своё присутствие в одном регионе, то обязательно придёт в другой», — говорит генеральный директор Fashion Consalting Group Анна Лебсак-Клейманс.

В этом году российская экономика сталкивается с новыми вызовами в виде нового пакета санкций и ослабления рубля, но аналитики и не думают предсказывать спад спроса на товары класса люкс. Кризисы прошлых лет продемонстрировали, что богатые хоть и готовы сэкономить на поездках на шопинг за рубеж, но вовсе отказываться от покупок лакшери не намерены, поэтому идут за покупками в интернет и в российские «дочки». Так что, по прогнозу, продажи «люкса» в России будут только расти.