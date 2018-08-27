Правительство выделит в 2019 году более 18 млрд рублей на выплаты по рождению третьего ребенка

Общий объем средств, которые в 2019 году будут выделены на финансирование выплат в связи с рождением третьего или последующих детей, составит 50,1 млрд руб., из них 18,6 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета. В перечень финансируемых регионов включены 62 субъекта страны, следует из соответствующего распоряжения российского правительства

«В Перечень включены 62 субъекта Федерации … Общий объём средств на софинансирование выплат в 2019 году составит 50,1 млрд рублей, в том числе 18,6 млрд рублей из федерального бюджета и 31,5 млрд рублей из бюджетов субъектов Федераци», — говорится в справке к распоряжению, опубликованному на сайте правительства.

В 2018 году в перечень были включены 60 регионов, в 2017 — 50, в 2016 и 2015 годах — 53, в 2014 году — 51, в 2013 году — 50 субъектов РФ.

В указе президента РФ от 7 мая 2012 года отмечается, что на такую поддержку могут претендовать те регионы, в которых коэффициент рождаемости не превышает двух, наблюдаются миграционная и естественная убыль населения. Этим критериям отбора соответствует 59 субъектов РФ. В еще трех регионах (Калининградской области, Сахалинской области и Севастополе) величина суммарного коэффициента рождаемости превысила 2, тем не менее в 2019 году они включены в программу финансирования.