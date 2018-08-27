Кабмин выделит более 18 млрд рублей для выплат на третьего ребенка

Финансовая помощь предусмотрена для ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией: где значение суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, наблюдается естественная и миграционная убыль населения. По этим критериям в список попали 59 субъектов.

В Калининградской и Сахалинской областях, в Севастополе коэффициент рождаемости превышает установленный, но решено продолжить софинансирование из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трех лет.

Общий объем средств в 2019 году превысит 50 миллиардов рублей: федеральный бюджет предоставит 18,6 миллиарда, регионы выделят еще 31,5 миллиарда.