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Кабмин выделит более 18 млрд рублей для выплат на третьего ребенка
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Кабмин выделит более 18 млрд рублей для выплат на третьего ребенка 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Финансовая помощь предусмотрена для ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией: где значение суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, наблюдается естественная и миграционная убыль населения. По этим критериям в список попали 59 субъектов.
В Калининградской и Сахалинской областях, в Севастополе коэффициент рождаемости превышает установленный, но решено продолжить софинансирование из федерального бюджета до исполнения детям, в связи с рождением которых назначены выплаты, трех лет.
Общий объем средств в 2019 году превысит 50 миллиардов рублей: федеральный бюджет предоставит 18,6 миллиарда, регионы выделят еще 31,5 миллиарда.
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