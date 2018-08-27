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10% в год растет рынок электронных систем безопасности
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10% в год растет рынок электронных систем безопасности 

RUБЕЖ 51 минуту назад
Фото: RUБЕЖ
На 10% в год будет в среднем расти рынок электронных систем безопасности. К таким выводам пришли эксперты компании Global Market Insights. Если темпы роста не изменятся, то к 2024 году объем продаж преодолеет планку в $60 млрд в год.
Причина роста — постепенное снижение стоимости услуг предприятий в сфере безопасности и удешевление изготовления электронных компонентов.
Кроме того, государства по всему миру вкладывают немалые средства в проекты по обеспечению безопасности в местах скопления людей.
Например, власти США инвестируют в беспилотный транспорт как средство надзора за общественным порядком.
В странах Юго-Восточной Азии, прежде всего в Китае и Сингапуре, правительства направляют деньги на проекты, улучшающие транспортную систему мегаполисов. Речь идет о внедрении новейших систем видеонаблюдения.
Что касается коммерческого сектора, то стабильно увеличиваются продажи систем безопасности жилья. Например, многие клиенты предпочитают устанавливать системы по удаленному контролю за своим домом.
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