Ленобласть ведет неравный бой рублем за появление питьевой воды в домах ленинградцев

Правительство 47 региона последовательно увеличивает финансирование на приведение в порядок объектов водоснабжения Ленобласти.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2018 году на реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения направлено более 375 млн рублей (44 объекта). В 2019 году запланированы затраты в размере 653 млн рублей (68 объектов), в 2020 году — 650 млн рублей (45 объектов).