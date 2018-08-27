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Ленобласть ведет неравный бой рублем за появление питьевой воды в домах ленинградцев
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Ленобласть ведет неравный бой рублем за появление питьевой воды в домах ленинградцев 

Ivyborg.ru 38 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Правительство 47 региона последовательно увеличивает финансирование на приведение в порядок объектов водоснабжения Ленобласти.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в 2018 году на реконструкцию и капитальный ремонт объектов водоснабжения направлено более 375 млн рублей (44 объекта). В 2019 году запланированы затраты в размере 653 млн рублей (68 объектов), в 2020 году — 650 млн рублей (45 объектов).
Напомним, что Александр Дрозденко уже поставил перед правительством региона цель превысить средние по России показатели обеспеченности населения качественной питьевой водой к 2021 году.
Ivyborg.ru: последние новости
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