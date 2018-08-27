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Оренбуржцы с начала года заплатили на треть больше налогов
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Оренбуржцы с начала года заплатили на треть больше налогов 

АиФ-Оренбург 13 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Налогоплательщики Оренбуржья с начала года по июль перечислили в бюджет страны в общей сложности 201,5 млрд рублей, что на 33,1% больше показателя 2017 года.
Налоговые отчисления увеличились на 36,8 млрд за счет поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых.
В федеральный бюджет поступило 155,1 млрд рублей (на 40,6% больше чем в прошлом году), в консолидированный бюджет области — 46,4 млрд рублей (на 12,8% больше чем в 2017 году)
Оренбургские налоговики выполнили годовой план по сборам на 66.2%. По страховым взносам на обязательное социальное страхование в январе — июле 2018 года поступило 27,4 млрд рублей, что на 9,7% больше поступлений аналогичного периода прошлого года (25 млрд рублей), сообщает Федеральная налоговая служба.
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