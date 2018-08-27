Оренбуржцы с начала года заплатили на треть больше налогов

Налогоплательщики Оренбуржья с начала года по июль перечислили в бюджет страны в общей сложности 201,5 млрд рублей, что на 33,1% больше показателя 2017 года.

Налоговые отчисления увеличились на 36,8 млрд за счет поступлений по налогу на добычу полезных ископаемых.

В федеральный бюджет поступило 155,1 млрд рублей (на 40,6% больше чем в прошлом году), в консолидированный бюджет области — 46,4 млрд рублей (на 12,8% больше чем в 2017 году)