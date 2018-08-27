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Около 2 млрд рублей сэкономил бюджет Подмосковья за счет сокращения чиновников
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Около 2 млрд рублей сэкономил бюджет Подмосковья за счет сокращения чиновников 

ТАСС 9 минут назад
КРАСНОГОРСК /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Бюджет Московской области сэкономил порядка 2 млрд рублей за счет сокращения штата чиновников в регине. Об этом в ходе форума «Территория бизнеса» в понедельник заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Это являлось серьезной нагрузкой на бюджет: мы сэкономили за счет сокращения чиновников порядка 2 млрд рублей. Это и машины, и кабинеты, и офисы, и зарплаты, которые чиновники получают. Мы успешно закончили эту реформу", — сказал глава Подмосковья.
Воробьев добавил, что сейчас в Московской области самый маленький штат чиновников из расчета на население региона среди субъектов РФ. «В Московской области самое низкое количество чиновников на 10 тыс. человек [населения]. Даже ниже, чем в столице», — пояснил губернатор.
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