ЦБ подберет «ключ» к снижению ипотечной ставки

Одним из главных условий продолжения снижения ипотечной ставки является сохранение нынешнего значения ключевой ставки ЦБ. Такое мнение высказал ФБА «Экономика сегодня» доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Плеханова Лазарь Бадалов.

Ставки по ипотечным кредитам в России могут к концу года снизиться до 9,1%. Такое мнение высказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"На данный момент ставка — 9,6–9,65%. На конец года мы планируем 9,1%", — сказал глава ведомства в интервью НТВ.

Якушев также допустил, что к 2024 году ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель составит около 16 триллионов рублей, «11% внутреннего валового продукта страны».

В первом полугодии 2018-го было выдано 660 000 ипотечных кредитов на 1,3 трлн рублей. Это в численном выражении на 57% больше, чем за первые шесть месяцев 2017 года, и на 69% больше в денежном выражении.

Сохранение ставки

Главное условие для того, чтобы ипотечная ставка к концу года действительно дальше снизилась — это сохранение нынешнего значения ключевой ставки Центробанка, говорит Лазарь Бадалов.

"Сейчас, с введением санкций, пошли разговоры, что ставка ЦБ может быть увеличена, что может начаться ужесточение кредитно-денежной политики. Это один из тех рисков, которые могут негативно повлиять на ситуацию. Если ничего такого не случится, дальнейшее снижение вполне вероятно", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня». Сам шаг — в 0,5%, от нынешних 9,6% до 9,1% — Бадалов считает серьезным, но, опять же, достижимым.

Никаких пузырей

Не может ли текущий быстрый рост рынка привести к образованию кредитного пузыря? По мнению эксперта, ипотечный рынок только начал формироваться, поэтому о пузырях говорить рано.

"Мы еще далеки от подобного. Сегодня имеет место нормальная ситуация на рынке, который на протяжении многих лет в принципе отсутствовал. Сейчас этот рынок проходит стадию роста. Конечно, все циклично, и дальше, возможно, наступит какой-то спад, но уже все будет зависеть от того, какие будут действия предприниматься для развития ипотечного кредитования — будет ли, например, развиваться рынок ипотечных ценных бумаг", — сказал Лазарь Бадалов.

Ценные бумаги

В начале августа о необходимости развивать рынок ипотечных ценных бумаг говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам. У нас здесь в целом результаты неплохие, но есть и другие возможности для того, чтобы сделать ипотеку еще доступнее. Нужно развивать рынок ипотечных ценных бумаг — здесь, понятно, что одну из ведущих ролей должен играть Банк России», — отмечал глава правительства. Конечно, ипотечные ценные бумаги — тот инструмент, который позволит оживить сам рынок ипотечного кредитования и поможет людям найти удобный для себя способ решения жилищной проблемы, говорил ФБА «Экономика сегодня» главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев: «Люди получат возможность постепенно накапливать свои средства для инвестиций в приобретение жилья». «Гарантии регулятора в этом случае должны быть железными, и ЦБ должен подключаться, и в качестве ключевого игрока выступать, чтобы люди понимали, что это государственная кампания. Должна идти своего рода пропагандистская работа — повышение финансовой грамотности, финансовое просвещение. И нужно не просто рассказывать, что такое ценные бумаги, а подавать это именно через призму гарантий и надежности», — указывал эксперт, добавляя, что развитие рынка ценных ипотечных бумаг на благо и самих потребителей, и на благо всей экономики.

Спрос на ипотеку

Перспективы развития рынка ипотеки высокие, и главная причина этого — наличие спроса на эту услугу, говорит Лазарь Бадалов. В условиях рыночной экономики ничего другого не придумано — сделать жилье доступным для населения можно только через ипотеку, пояснил эксперт.

Что дальнесрочного прогноза, озвученного Якушевым, на такой период времени сложно предугадывать, считает Бадалов.

"Если исходить из того, что ситуация будет оставаться такой, как сейчас, то да, прогноз реален, но как все сложится, неизвестно. Могут и колебания курса рубля негативно сказаться, и денежно-кредитная политика — тут множество факторов, которые нужно учитывать", — отметил эксперт.