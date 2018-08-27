Ещё
Московская область сэкономила около 2 млрд рублей после сокращения чиновников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.30
$
67.60
78.16
78.49
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
75.85
–0.01 Золото
1206.07
+0.02 РТС
1073.80
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
27.08
1.1629
+0.0218
13.08
1.1411
26.08
21.08
16.08

Московская область сэкономила около 2 млрд рублей после сокращения чиновников 

Rambler News Service 19 минут назад
Бюджет Подмосковья смог сэкономить около 2 млрд рублей благодаря сокращению штата чиновников региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Территория бизнеса».
«Это являлось серьезной нагрузкой на бюджет: мы сэкономили за счет сокращения чиновников порядка 2 млрд руб. Это и машины, и кабинеты, и офисы, и зарплаты, которые чиновники получают. Мы успешно закончили эту реформу», — цитирует Воробьева ТАСС.
По словам губернатора, в настоящее время в регионе действует самый маленький штат чиновников из расчета на численность населения в сравнении с другими регионами.
«В Московской области самое низкое количество чиновников на 10 тыс. человек. Даже ниже, чем в столице», — добавил Воробьев.
Форум «Территория бизнеса» для подмосковных предпринимателей проходит в Красногорске. Он направлен на поддержку предпринимательских инициатив и содействие развитию бизнеса в регионе.
Rambler News Service: последние новости
Российский рынок новых грузовиков за 7 месяцев вырос на 15% В Омске на покупку новых автобусов выделят около 370 млн рублей Прибыль «Фосагро» за II квартал выросла вдвое — до 2,95 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России появился новый омбудсмен266
«Стратегический план»: Путин нашел замену доллару974
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Рублю предсказали черный понедельник488
Россия решила напугать США рублем39
Видео
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение