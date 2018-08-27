Московская область сэкономила около 2 млрд рублей после сокращения чиновников

Бюджет Подмосковья смог сэкономить около 2 млрд рублей благодаря сокращению штата чиновников региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе форума «Территория бизнеса».

«Это являлось серьезной нагрузкой на бюджет: мы сэкономили за счет сокращения чиновников порядка 2 млрд руб. Это и машины, и кабинеты, и офисы, и зарплаты, которые чиновники получают. Мы успешно закончили эту реформу», — цитирует Воробьева ТАСС

По словам губернатора, в настоящее время в регионе действует самый маленький штат чиновников из расчета на численность населения в сравнении с другими регионами.

«В Московской области самое низкое количество чиновников на 10 тыс. человек. Даже ниже, чем в столице», — добавил Воробьев.

Форум «Территория бизнеса» для подмосковных предпринимателей проходит в Красногорске. Он направлен на поддержку предпринимательских инициатив и содействие развитию бизнеса в регионе.