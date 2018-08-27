Эксперт оценил вероятность роста цен на топливо в России при повышении акцизов

Ведущий аналитик Amarkets Артем Деев оценил возможность роста цен на топливо при повышении акцизов на бензин. Он отметил, что на ситуацию на рынке сильно повлияют стоимость нефти и курс рубля.

"Для недопущения нового роста цен на бензин и дизельное топливо можно будет или снова перенести плановое повышение акцизов, или произвести его только частично, например без дополнительной части, на 700 рублей", — цитирует эксперта RT.

Цена на нефть и курс национальной валюты будут зависеть от санкций США против Ирана и финансовых ограничений в отношении России, добавил Деев. Он напомнил, что в проработке находится система отрицательных акцизов на перерабатываемую нефть, чтоб позволит создать гибкий механизм ценообразования для внутреннего рынка.

Эксперт не исключил, что цены на топливо до конца 2018 года будут расти, немного опережая инфляцию. В следующем году ситуацию определит наличие нового регулирования или сохранение ручной корректировки рынка.

Ранее сообщалось, что правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин с 1 января 2019 года на 2,7 тысячи рублей и 3,7 тысячи рублей за тонну. По мнению вице-премьера России Дмитрия Козака, это не приведет к скачку цен на автозаправках.

В Кремле заявили, что правительство способно не допустить роста цен на топливо.