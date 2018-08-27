Росимущество реализовало 100% пакет акций «Автобазы МСХ» через электронные торги 

Госпакет акций открытого акционерного общества «Автобаза МСХ» был продан на электронных торгах. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства по управлению государственным имуществом.
«100% пакет акций открытого акционерного общества «Автобаза МСХ» реализован сегодня на электронных торгах в рамках выполнения прогнозного плана приватизации на 2017-2019 гг. Итоговая цена продажи акций — 401 млн 598 тыс. руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в торгах приняли участие семь претендентов. Начальная стоимость 294 тыс. 332 обыкновенных именных акций общества в бездокументарной форме составила 297 млн 480 тыс. руб. По итогам торгов превышение цены составило 35% от первоначальной, что дополнительно принесло в бюджет Российской Федерации 104 млн 118 тыс. руб.
«После подписания договора купли-продажи в установленные законодательством сроки и полной оплаты стоимости лота, сделка по продаже пакета акций открытого акционерного общества «Автобаза МСХ» будет завершена», — добавили в Росимуществе.