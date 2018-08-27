Доналоговая прибыль МКБ за семь месяцев по РСБУ составила 4,1 млрд рублей

Московский Кредитный Банк подвел предварительные итоги работы в январе — июле 2018 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Так, прибыль банка до налога на прибыль по итогам семи месяцев 2018 года увеличилась на 6% по сравнению с показателем по итогам семи месяцев 2017 года и составила 4,1 млрд рублей. На значение показателя оказало влияние сокращение отчислений на формирование резервов на 52,6% до 7,5 млрд рублей вследствие улучшения качества кредитного портфеля, а также рост чистых процентных доходов на 10,8% до 25,9 млрд рублей, поясняется в релизе МКБ.

Согласно данным финансового рейтинга Банки.ру, чистая прибыль МКБ за семь месяцев составила 2,365 млрд рублей, что на 32% ниже показателя за аналогичный период 2017 года.

Совокупные активы банка сохранились на уровне 2017 года и составили 1,847 трлн рублей, указано в релизе.

Совокупный портфель ссудной задолженности юридических и физических лиц, включая сделки РЕПО, увеличился за семь месяцев 2018 года на 2,2% и составил 1 трлн 633,2 млрд рублей, из которых 93,8% — ссудная задолженность юридических лиц, 6,2% — ссудная задолженность физических лиц. При этом розничный портфель увеличился за отчетный период на 5,6% до 100,5 млрд рублей, корпоративный портфель — на 2,2% до 1 трлн 532,7 млрд

Объем средств розничных клиентов вырос на 21,2% с начала года (на 11,2% за июль) и достиг 345,4 млрд рублей, в том числе за счет приобретения вкладов банка «Советский» в июле 2018 года. Объем средств корпоративных клиентов увеличился за первые семь месяцев 2018 года на 3,4% до 777 млрд рублей. Таким образом, депозитная база банка превысила 1 трлн рублей, подчеркивается в сообщении.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии со стандартом «Базель III», вырос на 4,3% с начала 2018 года до 263 млрд рублей, в том числе за счет включения бессрочных субординированных облигаций общим объемом 5 млрд рублей, размещенных в июле 2018 года, в состав основного капитала банка.

Также МКБ указывает на укрепление своих нормативов достаточности капитала по сравнению с 1 января 2018 года: значение Н1.1 на 1 августа — 8,9%, Н1.2 составляет 12,9%, Н1.0 достигает 21,8%.