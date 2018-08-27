В ЮФО вырос рынок ипотеки 

Жители Южного федерального округа в первом полугодии текущего года получили 90,2 млрд руб. ипотечных кредитов.
Это на 71% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
— Росту ипотеки способствовало улучшение условий банковского кредитования, прежде всего ценовых. Если в первом полугодии прошлого года процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам, предоставленным жителям ЮФО и СКФО, составляла 11,54 и 11,63%, то в январе-июне 2018 года — уже 9,69 и 9,63% соответственно, — рассказали в Южном ГУ Банка России.