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ДОМ.РФ: для ипотечного кризиса в России отсутствуют предпосылки
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ДОМ.РФ: для ипотечного кризиса в России отсутствуют предпосылки 

Единый реестр застройщиков 29 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Эксперты госкорпорации не согласны с мнением о том, что удешевление займов на приобретение жилья готовят в стране почву для массовой некредитоспособности. www.st03.kakprosto.ru Эксперты аналитического центра ДОМ.РФ выступили с опровержением тезиса аналитиков Российской гильдии риэлторов о том, что удешевление ипотеки с одновременным отсутствием реального роста доходов в РФ вызовет ипотечный кризис в стране, подобный кризису, случившемуся в США в 2007—2008 годах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо в редакцию от ДОМ.РФ. Главной причиной ипотечного кризиса в США в 2007 году (так называемого ипотечного пузыря) стало прекращение роста цен на жилье в условиях постепенного повышения уровня ставок в экономике и, соответственно, ставок по ипотечным кредитам, напоминают в ДОМ.РФ. Фото: www.novostroyki-ykt.ru Эксперты российской госкорпорации отмечают характерные признаки американского дефолта десятилетней давности: стоимость залога во многих случаях стала ниже суммы долга по ипотечному кредиту, рефинансировать ранее взятые займы по низким ставкам стало невозможно. Все это вызвало массовые отказы платить долг по ипотеке. В России же, по мнению авторов письма, рост объемов выдачи кредитов на приобретение жилья не сопровождается снижением стандартов оценки рисков и уменьшением размера первоначального взноса. Фото: www. o-krohe.ru В стране отмечается низкий уровень просрочек по этому виду займов: доля просроченной задолженности свыше 90 дней по состоянию на 1 июля снизилась до 2,02% (годом ранее — 2,54%). В целом доля ипотечной задолженности в структуре ВВП — всего 6% (в так называемых развитых странах — 30—50%). В то же время годовые темпы выдачи ипотеки в 2017—2018 годах в РФ оцениваются в 40%, отмечают аналитики ДОМ.РФ. «К тому же в России невозможно повторение ипотечного кризиса по американскому сценарию десятилетней давности из-за особых условий отечественного рынка ипотечных ценных бумаг, — уточняют эксперты ДОМ.РФ. — Их выпуск под кредиты с низким первоначальным взносом (менее 20%) запрещен».
Единый реестр застройщиков: последние новости
С 4 августа для ИЖС не требуется разрешение на строительство и разрешение на ввод Изменен порядок продления срока действия разрешения на строительство Совет Федерации: ежегодный ввод 120 млн кв. м жилья потребует 2 трлн руб. свободных средств и ставки по ипотеке меньше 8%
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