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Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с «Солидарностью»
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Банкротство Александра Швидака завершилось мировым соглашением с «Солидарностью» 

Волга Ньюс 1 час назад
Задолженность Александра Швидака перед банком составляет 469,1 млн рублей. При этом более половины долга — 274,3 млн руб. — «Солидарность» готова простить бизнесмену в случае последовательного погашения им остальной части задолженности, согласно условиям мирового соглашения.
Напомним, коммерческий банк «Солидарность» обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании Александра Швидака банкротом в марте 2018 года. Свое требование банк мотивировал задолженностью бизнесмена перед ним в размере 224,26 млн рублей.
Однако в июле 2018 г. КБ «Солидарность» предоставил в суд ходатайство о заключении мирового соглашения между сторонами, а также подписанное соглашение, согласно которому Александр Швидак подтвердил наличие у него более высокой суммы задолженности перед банком.
В итоге, в мировом соглашении долг разделен на две суммы — 205,75 млн руб. и 263,34 млн руб., и для каждой из них предусмотрен свой график погашения. Так, задолженность в размере 205,75 млн руб. Александр Швидак согласился гасить ежемесячными платежами, каждый из которых в первые четыре месяца будет составлять по 1 млн руб., а затем — по 1,5 млн рублей.
Долг на 263,34 млн руб. также должен гаситься ежемесячными платежами, но в первые четыре месяца каждый из них будет составлять по 1,3 млн руб., а в дальнейшем — по 2,8 млн рублей.
При этом последние платежи, которые должны быть проведены 27 июля 2022 г., в обоих случаях составляют по 137,17 млн рублей. Соглашением предусмотрено, что в случае надлежащего исполнения Александром Швидаком своих обязательств до этого момента, эти суммы бизнесмену будут прощены.
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