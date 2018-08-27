ЦБ РФ увеличил оценку «дыры» в капитале «Русского торгового банка» до 6,4 млрд руб

Активы банка по результатам обследования составили 570,122 миллиона рублей, обязательства — 7,011 миллиарда рублей.

В июне регулятор сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составляет 4,403 миллиарда рублей.

В августе Банк России сообщал, что в ходе проверки РТБК выявил замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с ущербом в размере более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в действиях руководства банка установлены признаки вывода активов на сумму более 1,7 миллиарда рублей путем кредитования сомнительных заемщиков, а также заключения сделки продажи недвижимости контрагенту, имеющему сомнительную платежеспособность, с отсрочкой платежа.

ЦБ РФ с 20 апреля отозвал лицензию РТБК из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.