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ЦБ РФ увеличил оценку «дыры» в капитале «Русского торгового банка» до 6,4 млрд руб
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ЦБ РФ увеличил оценку «дыры» в капитале «Русского торгового банка» до 6,4 млрд руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку совокупной разницы между величиной обязательств и активов лишившегося лицензии московского "Русского торгового банка" (РТБК) на 46%, до 6,441 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.
Активы банка по результатам обследования составили 570,122 миллиона рублей, обязательства — 7,011 миллиарда рублей.
В июне регулятор сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составляет 4,403 миллиарда рублей.
В августе Банк России сообщал, что в ходе проверки РТБК выявил замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с ущербом в размере более 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в действиях руководства банка установлены признаки вывода активов на сумму более 1,7 миллиарда рублей путем кредитования сомнительных заемщиков, а также заключения сделки продажи недвижимости контрагенту, имеющему сомнительную платежеспособность, с отсрочкой платежа.
ЦБ РФ с 20 апреля отозвал лицензию РТБК из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
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