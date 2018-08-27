В США во 2 кв. траты на видеоразвлечения выросли на 2% благодаря SVOD и кассовым сборам в кино

За последний год две статьи расходов на видеоразвлечения в США выросли: SVOD и сборы в кинотеатрах. Продажи и аренда домашнего видео, напротив, потеряли больше всего.

Совокупные доход от развлекательного видео вырос на 1,7%

В США во 2 квартале 2018 года потребители потратили $33 млрд на покупку и аренду видео, подписки, виртуальных и традиционных MVPD и походы в кино. За тот же период 2017 года потребители потратили $32,5 млрд

Платное ТВ преобладает в структуре выручки за 2 квартал 2018 года. 73% каждого потраченного доллара пришлось на кабельное, спутниковое и ТВ, виртуальных операторов MVPD, хотя год назад эта доля составляла 76%. Доля расходов на кино выросла с 8,7% до 10,6%. Стриминг по подписке вырос с 7,4% до 9,6%. Аренда и покупка видео совокупно в рассматриваемом периоде снизились, до 3% и 4,4% соответственно.

Доходы от платного ТВ снижаются

Кабельное, спутниковое и телеком ТВ, согласно данным Leichtman Research, потеряло более 3 млн подписчиков в период со 2 квартала 2017 года до 2 квартала 2018 года. Средний доход на пользователя остался относительно без изменений. Снижение числа подписчиков привело к потере выручки в размере $1 млрд за квартал.

MVPD провайдеры, как Sling TV и DirecTV Now удвоили число подписчиков с 2,5 млн до 5 млн за период. Кроме того, многие увеличили цену на $5/месяц. Другие представили необходимую функциональность, как сетевой DVR, за который потребуется дополнительная оплата. В результате, расходы на MVPD выросли с $250 млн до почти $700 во 2 квартале 2018 года.

Стриминг по подписке вырос на 31%

По данным DEG расходы на стриминг по подписке во 2 квартале 2018 года увеличились с $2,4 млрд до $3,2 млрд Netflix остается крупнейшим компонентом в выручке. Компания получила $1,9 млрд дохода от американских пользователей во 2 квартале 2017 года, т.е. 60% совокупно потраченных средств.

Продажа и аренда видео снизилась

Продажи дисков и цифрового видео за год упали на 12% и составили $1,4 млрд во 2 квартале 2018 года. Аналогично, аренда видео на дисках и в цифровом формате сократилась на 7% до $1 млрд

Цифровые продажи и аренда показали некоторый прирост, в то время как продажи дисков и их аренда сильно сократились. Например, по данным DEG продажа дисков снизилась на 21%, аренда в киосках — на 11%. C другой стороны, цифровые продажи выросли на 10%, тогда как цифровая аренда показала скромный рост на 2%.

Кассовые сборы в кино продемонстрировали существенный рост

Box Office Mojo заявляет, что выручка по кассовым сборам во 2 квартале 2017 года составляла $2,84 млрд, а ко 2 кварталу 2018 года увеличилась до $3,5 млрд Релизы крупных франшиз способствовали росту на 23%. Топ-4 наиболее успешных по сборам картин стали Avengers: Infinity War ($672 млн), Incredibles 2 ($426 млн), Deadpool 2 ($309 млн) и Jurassic World: Fallen Kingdom ($246 млн).

Почему это имеет значение

Видео развлечения в США выросли благодаря продолжающемуся росту SVOD и исключительно удачному кварталу по кассовым сборам

Платное ТВ продолжает преобладать в структуре расходов на видео развлечения, но его выручка и доля сокращаются

Продажи и аренда видео продолжают снижаться

ИСТОЧНИК: nSCREENMEDIA