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Фондовый рынок США открылся ростом
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Фондовый рынок США открылся ростом 

Газета.Ru 37 минут назад
Американский фондовый рынок открылся ростом, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones увеличился на 0,75% и составил 25 982,90 пункта.
Индекс S&P 500 вырос на 0,75% и составил 2896,17 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 0,84% и составил 8012,40 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, снизился на 18,03 коп., до 78,22 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 29,82 коп., составив 72,27 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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