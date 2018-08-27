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Стоимость арендной недвижимости «Дом.рф» в трех ЖК Москвы выросла на 22%
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Стоимость арендной недвижимости «Дом.рф» в трех ЖК Москвы выросла на 22% 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 27 августа — РИА Недвижимость. Стоимость арендной недвижимости, приобретенной АИЖК (ныне «Дом.рф») в московских МФК «Лайнер», МФК «Матч пойнт» и ЖК «Символ», выросла на 22% — до 16,467 миллиарда рублей с 13,5 миллиардов рублей, говорится в материалах финансовой отчетности госкомпании.
В первом полугодии 2018 года госкомпания полностью погасила свои обязательства по приобретению недвижимости в ЖК «Символ», отмечается в них.
Как следует из материалов, стоимость недвижимости в этом ЖК ранее оценивалась в 5,375 миллиарда рублей — сейчас ее стоимость составляет 5,973 миллиарда рублей.
АИЖК приступило к реализации пилотных проектов по финансированию арендного жилья в 2016 году. Так, агентство выкупило у ВТБ и «Интеко» около 56 тысяч квадратных метров площадей в строящихся московских комплексах Match Point и «Лайнер», в мае 2017 года АИЖК приобрело 378 квартир под арендное жилье и 252 машино-места в строящемся московском жилом комплексе «Символ» компании «Донстрой».
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