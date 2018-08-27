Стоимость арендной недвижимости «Дом.рф» в трех ЖК Москвы выросла на 22%

МОСКВА, 27 августа — РИА Недвижимость. Стоимость арендной недвижимости, приобретенной АИЖК (ныне «Дом.рф») в московских МФК «Лайнер», МФК «Матч пойнт» и ЖК «Символ», выросла на 22% — до 16,467 миллиарда рублей с 13,5 миллиардов рублей, говорится в материалах финансовой отчетности госкомпании.

В первом полугодии 2018 года госкомпания полностью погасила свои обязательства по приобретению недвижимости в ЖК «Символ», отмечается в них.

Как следует из материалов, стоимость недвижимости в этом ЖК ранее оценивалась в 5,375 миллиарда рублей — сейчас ее стоимость составляет 5,973 миллиарда рублей.