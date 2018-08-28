В 2019 году проезд в петербургском метро может подорожать до 47 рублей

Повышение цен коснется и других видов транспорта. Билет в трамвае, автобусе и троллейбусе будет стоить 42 рубля вместо 40.

Об этом заявил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на бюджетных слушаниях в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. По его словам, себестоимость проезда в метро в 2019 году составит почти 60 рублей.

Чтобы сохранить цены на прежнем уровне, транспортным предприятиям необходимо вложить 937,8 миллионов из собственных средств. Неизвестно, решатся ли они на такой шаг. По этой причине петербуржцам надо готовиться к новым тратам. Возможные цены на проездные билеты пока не называются.

Напомним, что в последний раз цены поднимали в городе в январе 2017 года. Тогда жетон стал стоить 45 рублей вместо 35, а остальной транспорт — 40 рублей вместо 30.