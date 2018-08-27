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Кабмин перераспределил выделенные ГТЛК 4 млрд рублей на приобретение вертолетов и самолетов Л-410
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Кабмин перераспределил выделенные ГТЛК 4 млрд рублей на приобретение вертолетов и самолетов Л-410 

Банки.ру 34 минуты назад
Правительство РФ перераспределило выделенные Государственной Транспортной Лизинговой Компании 4 млрд рублей на приобретение вертолетов производства компании «Вертолеты России» и самолетов Л-410 производства Уральского завода гражданской авиации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает ГТЛК.
Согласно прежней редакции постановления, утвержденной в конце 2017 года, ГТЛК получила из бюджета 4 млрд рублей для авансирования заказа двух Ил-96-400М, производство которых ведут предприятия ОАК.
Текущей редакцией постановления Кабмина предусматривается, что в 2019 году ГТЛК приобретет 15 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 6,4 млрд рублей, четыре вертолета «Ансат» на 999 млн рублей и четыре самолета Л-410 на 1,7 млрд рублей. Общая стоимость закупки составит 9,1 млрд рублей, при этом бюджетные инвестиции составят 4 млрд
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