Кабмин перераспределил выделенные ГТЛК 4 млрд рублей на приобретение вертолетов и самолетов Л-410

Согласно прежней редакции постановления, утвержденной в конце 2017 года, ГТЛК получила из бюджета 4 млрд рублей для авансирования заказа двух Ил-96-400М, производство которых ведут предприятия ОАК

Текущей редакцией постановления Кабмина предусматривается, что в 2019 году ГТЛК приобретет 15 вертолетов Ми-8 общей стоимостью 6,4 млрд рублей, четыре вертолета «Ансат» на 999 млн рублей и четыре самолета Л-410 на 1,7 млрд рублей. Общая стоимость закупки составит 9,1 млрд рублей, при этом бюджетные инвестиции составят 4 млрд