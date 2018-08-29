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Организации Москвы в январе‑мае 2018 года получили около 1,27 трлн руб прибыли
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Организации Москвы в январе‑мае 2018 года получили около 1,27 трлн руб прибыли 

РИАМО 12 минут назад
Фото: РИАМО
Общая прибыль организаций Москвы в январе-мае 2018 года составила порядка 1,27 триллиона рублей, увеличившись на 29,8% по сравнению с тем же периодом 2017 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.
«По состоянию на 1 июня 2018 года, положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 1267,8 миллиарда рублей (за этот же период 2017 года финансовый результат составил 976,6 миллиарда рублей прибыли)», — говорится в документе.
При этом прибыль составила 1,67 триллиона рублей, а убыток — 405,8 миллиарда рублей. На 1 июня 2018 года убыточными были 1687 организаций, или 31,6% от всех организаций столицы.
На 1 июня 2018 года суммарная задолженность по обязательствам составила 39,4 триллиона рублей, из нее просроченная — 1,5 триллиона рублей, или 3,7% от общей суммы задолженности (на 1 июня 2017 года — 3,4%, на 1 мая 2018 года — 3,4%).
Кредиторская задолженность на 1 июня 2018 года составила 17,3 триллиона рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,4 триллиона рублей, или 8,2% (на 1 июня 2017 года — 7,9%, на 1 мая 2018 года — 7,8%).
Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец мая 2018 года составила 22,2 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность — 36,4 миллиарда рублей, или 0,2% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 июня 2017 года — 0,1%, на 1 мая 2018 года — 0,1%).
Дебиторская задолженность на 1 июня 2018 года составила 16 триллионов рублей, из нее просроченная — 873,7 миллиарда рублей, или 5,5% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 июня 2017 года — 6,0%, на 1 мая 2018 года — 6,0%).
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