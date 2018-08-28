Профицит консолидированного бюджета Москвы за 5 месяцев 2018 года составил 231 млрд руб

Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-мая 2018 года составили 1,03 триллиона рублей, что на 8,5% превышает показатель января-мая 2017 года, при этом профицит составил 230,9 миллиарда рублей — на 9,8% больше, чем годом ранее, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.

В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 919 миллиардов рублей, или 89,1% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 341,7 миллиарда рублей, или 33,1% от общей суммы, налог на доходы физических лиц — 336,3 миллиарда рублей (32,6%).

Расходы консолидированного бюджета столицы в январе-мае 2018 года составили 800,4 миллиарда рублей — на 8,2% больше, чем годом ранее. При этом 19,6% расходов пошло на здравоохранение, 18,4% — на социальную политику, 16,5% — на образование, 19,2% — на национальную экономику, 15,7% — на ЖКХ, 0,5% — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.

Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за пять месяцев 2018 года перечислили 1,41 триллиона рублей, в том числе в бюджет территории 825,7 миллиарда рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-мае 2018 года в консолидированный бюджет РФ, составила 110,7% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы — 108,2%).