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Профицит консолидированного бюджета Москвы за 5 месяцев 2018 года составил 231 млрд руб
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Профицит консолидированного бюджета Москвы за 5 месяцев 2018 года составил 231 млрд руб 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам января-мая 2018 года составили 1,03 триллиона рублей, что на 8,5% превышает показатель января-мая 2017 года, при этом профицит составил 230,9 миллиарда рублей — на 9,8% больше, чем годом ранее, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.
В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 919 миллиардов рублей, или 89,1% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 341,7 миллиарда рублей, или 33,1% от общей суммы, налог на доходы физических лиц — 336,3 миллиарда рублей (32,6%).
Расходы консолидированного бюджета столицы в январе-мае 2018 года составили 800,4 миллиарда рублей — на 8,2% больше, чем годом ранее. При этом 19,6% расходов пошло на здравоохранение, 18,4% — на социальную политику, 16,5% — на образование, 19,2% — на национальную экономику, 15,7% — на ЖКХ, 0,5% — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы за пять месяцев 2018 года перечислили 1,41 триллиона рублей, в том числе в бюджет территории 825,7 миллиарда рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-мае 2018 года в консолидированный бюджет РФ, составила 110,7% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы — 108,2%).
Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам с учетом крупнейших налогоплательщиков Московского региона (состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России) на 1 июня 2018 года составила 346,4 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2017 года на 9,2%. При этом недоимка составила 195 миллиардов рублей, долг по налогу на добавленную стоимость — 181,7 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций — 87,6 миллиарда рублей, по акцизам — 6,2 миллиарда рублей.
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