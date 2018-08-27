Правительство перераспределило выделенные ГТЛК 4 млрд руб. на закупку вертолетов

В прежней редакции документа постановлялось выделить компании 4 млрд рублей из государственного бюджета для дальнейшего заказа двух пассажирских самолетов Ил-96-400М, производством которого занимаются предприятия ОАК

Новая редакция предполагает закупку ГТЛК в 2019 году 15-и вертолетов Ми-8 на 6,5 млрд рублей, четырех вертолетов «Ансат» на 999 млн рублей и четырех вертолетов Л-410 на 1,7 млрд рублей. В общей сложности ГТЛК потратит 9,1 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей из бюджета.