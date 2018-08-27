Правительство перераспределило выделенные ГТЛК 4 млрд руб. на закупку вертолетов 

Российское правительство перераспределило выделенные Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) 4 млрд рублей бюджетных средств на приобретение отечественных вертолетов и самолетов Л-410. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В прежней редакции документа постановлялось выделить компании 4 млрд рублей из государственного бюджета для дальнейшего заказа двух пассажирских самолетов Ил-96-400М, производством которого занимаются предприятия ОАК.
Новая редакция предполагает закупку ГТЛК в 2019 году 15-и вертолетов Ми-8 на 6,5 млрд рублей, четырех вертолетов «Ансат» на 999 млн рублей и четырех вертолетов Л-410 на 1,7 млрд рублей. В общей сложности ГТЛК потратит 9,1 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей из бюджета.
20 августа стало известно о скором предоставлении ГТЛК из федерального бюджета 5 млрд рублей на приобретение вертолетов АО «Вертолеты России». Впоследствии вертолеты должны передать в лизинг российским региональным авиакомпаниям. Средства на эти цели были предусмотрены в бюджете в рамках транспортной подпрограммы «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание».