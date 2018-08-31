Медведев: необходимо соотносить потребности регионов с возможностями федерального бюджета

ГОРКИ, 31 августа. / ТАСС /. При определении расходов по региональным программам развития необходимо выдержать баланс по отраслям и между экономическими и социальными задачами. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев , выступая на совещании о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в части обеспечения программ развития регионов РФ.

"Нужно выдержать правильный баланс по отраслям, а также между экономическими и социальными задачами, поддержать те позитивные изменения, которые уже происходят в регионах, — сказал глава правительства. — Самое главное — соотнести растущие потребности с возможностями федерального бюджета". Он пообещал, что правительство будет действовать именно в такой логике.

Премьер подчеркнул, что задачи, стоящие в регионах, разные и специфика каждой территории должна быть учтена. Он рассказал, что заявок на проект много, а с течением времени возникают дополнительные потребности. «Нам предстоит отобрать именно те, которые критически важны для каждого конкретного региона именно сегодня, прямо сейчас и которые дают наибольший эффект в перспективе, то есть могут привлечь инвестиции и повысить уровень жизни людей», — уточнил глава кабинета министров.

Дальний Восток и Забайкалье

Медведев, говоря о Дальнем Востоке и Байкальском регионе, заметил, что одна из важнейших задач заключается в поддержке крупных инвестиционных проектов и создании под них соответствующей инфраструктуры. По его оценке, благодаря территориям опережающего развития в регионе наблюдается положительная динамика, выраженная в рекордном росте инвестиций. Кроме того, темпы промышленного развития там существенно выше, чем в среднем по стране. Он констатировал, что на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняется дефицит нормального жилья, качественных дорог и так далее. В свою очередь это мешает развитию бизнеса. «Над этим нужно работать в первую очередь», — подчеркнул премьер, отметив, что не следует забывать и о колоссальном туристическом потенциале Дальневосточного региона.

Северный Кавказ и Калининградская область

Медведев заверил, что развитие экономики Северного Кавказа будет продолжаться с опорой на конкурентные условия для сельского хозяйства, курортный потенциал. Он пообещал дальнейшее развитие особых зон туристического кластера, таки как Архыз, Эльбрус и так далее. «По сути, такие зоны должны появиться в каждом субъекте Федерации, который входит в Северокавказский округ», — сказал Медведев.

В Калининградской области премьер пообещал сделать акцент на сохранении благоприятных условий для предприятий-резидентов особой экономической зоны, а также обеспечении безопасности.

Арктика

"Мы продолжим развивать Северный морской путь, обеспечивать судоходство в Арктике, формировать опорные зоны развития, которые необходимы для промышленного освоения региона, — сообщил премьер. — Конечно, в дальнейшем потребуется еще немало усилий, чтобы добиться связанности этого уникального региона и раскрытия его колоссального экономического потенциала".