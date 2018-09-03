Медведев проведет совещание по расходам бюджета на 2019-2021 гг по ряду направлений

МОСКВА, 3 сен /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев в понедельник проведет совещание по расходам бюджета на 2019-2021 годы в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также экологии и природопользования, сообщает пресс-служба правительства.

"Третьего сентября Дмитрий Медведев проведет совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования", — говорится в сообщении.