Ещё
Медведев проведет совещание по теме функционирования электросетевого комплекса РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.06
$
68.30
79.05
79.40
Прогноз
10.09 – 17.09
$
67.00
78.00
Индексы и котировки Brent
78.01
–0.22 Золото
1201.08
–0.01 РТС
1085.19
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
03.09
1.1620
+0.0049
21.08
1.1571
02.09
28.08
23.08

Медведев проведет совещание по теме функционирования электросетевого комплекса РФ 

ТАСС + ещё 20 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание по вопросам функционирования электросетевого комплекса страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Мероприятие пройдет на территории Истринского района Московской области. В совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин и руководители профильных компаний.
"Также председатель правительства проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым", — говорится в сообщении пресс-службы.
В июле на встрече с Медведевым глава "Россетей" Павел Ливинский докладывал, в частности, о росте прибыли и улучшении кредитных рейтингов компании. Он также отмечал, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону электросетевой комплекс работает в штатном режиме, без отклонений. Количество отключений в прошлый осенне-зимний период снизилось на 19%, сказал Ливинский. По его словам, в целом по территории России «исполнение ремонтных программ идет в графике».
Медведев тогда указал на необходимость уделять внимание повышению энергоэффективности, отметив, что с этим в РФ «далеко не все благополучно обстоит, если сравнить показатели нашей энергоэффективности и показатели, которые существуют в Европе». По его словам, эту задачу необходимо решать, в том числе, путем внедрения современных технологий, развития «умных сетей» электроснабжения, промышленного интернета и так далее.
По словам премьер-министра, магистральным направлением работы является цифровизация электросетей. На встрече с главой Федеральной сетевой компании (входит в «Россети») Андреем Муровым 8 августа Медведев заявил, что «чем быстрее будет происходить процесс перехода на цифровые технологии… тем лучше будет для всех потребителей». Муров сообщил, что компания оценивает собственные расходы на цифровизацию электросетей в 10-12 млрд рублей в год в течение ближайших пяти лет.
ТАСС: последние новости
Ввод недвижимости в Москве вырос почти на 30% в 2018 году Инвесторы за пять лет вложили в модернизацию ЖКХ Псковской области 2 млрд рублей Частные инвесторы направят 4,85 млрд рублей на создание нового промпарка в Курской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия перекроет Белоруссии бензиновый кран4
Названо самое выгодное время бронирования отелей
Таможенные процедуры упрощаются в России
«Победа» повысила оплату за багаж после требований ФАС
Россиян ждет резкий рост цен591
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
13:06
«Белоруссии достаточно нефти»: России надоело платить
Экономика Статьи
03:38
У россиян закончились деньги
Личный счет
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:39
Кто виноват в подорожании хлеба в России
Экономика Статьи
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
02:13
Российский мегапроект оказался на грани срыва
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
05:09
Кредит на школу: россияне влезли в долги
Личный счет Статьи
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение