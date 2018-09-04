Медведев проведет совещание по теме функционирования электросетевого комплекса РФ

МОСКВА, 4 сентября. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник совещание по вопросам функционирования электросетевого комплекса страны. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Также председатель правительства проведет встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым ", — говорится в сообщении пресс-службы.

В июле на встрече с Медведевым глава "Россетей" Павел Ливинский докладывал, в частности, о росте прибыли и улучшении кредитных рейтингов компании. Он также отмечал, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону электросетевой комплекс работает в штатном режиме, без отклонений. Количество отключений в прошлый осенне-зимний период снизилось на 19%, сказал Ливинский. По его словам, в целом по территории России «исполнение ремонтных программ идет в графике».

Медведев тогда указал на необходимость уделять внимание повышению энергоэффективности, отметив, что с этим в РФ «далеко не все благополучно обстоит, если сравнить показатели нашей энергоэффективности и показатели, которые существуют в Европе». По его словам, эту задачу необходимо решать, в том числе, путем внедрения современных технологий, развития «умных сетей» электроснабжения, промышленного интернета и так далее.