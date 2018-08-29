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Медведев провел совещание о расходах бюджета в сфере национальной обороны
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Медведев провел совещание о расходах бюджета в сфере национальной обороны 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел очередную встречу из серии совещаний о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 года, сообщили в пресс-службе правительства. Темой стали расходы на национальную оборону.
"Дмитрий Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в сфере национальной обороны", — рассказали в пресс-службе главы кабинета министров.
В совещании приняли участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу и министр экономического развития Максим Орешкин.
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