Медведев провел совещание о расходах бюджета в сфере национальной обороны

ГОРКИ, 29 авг — РИА Новости . Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провел очередную встречу из серии совещаний о расходах федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 года, сообщили в пресс-службе правительства. Темой стали расходы на национальную оборону.

"Дмитрий Медведев провел совещание о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов в сфере национальной обороны", — рассказали в пресс-службе главы кабинета министров.