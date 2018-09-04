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Медведев рассказал о приоритетах в развитии электросетевого комплекса России
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Медведев рассказал о приоритетах в развитии электросетевого комплекса России 

Газета.Ru + ещё 29 24 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что важнейшими задачами в электросетевом комплексе страны являются решение вопросов по присоединению к электросетям, неоплачиваемый резерв мощности, перекрестное субсидирование и цифровизация отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Первое, на что хочу обратить внимание — совершенствование условий технического присоединения (потребителей к электросетям — "Газета.Ru"). Правила присоединения и тарифы должны, с одной стороны, давать операторам сетей возможность инвестировать в свое развитие… Но, с другой стороны, не быть чрезмерным финансовым грузом для потребителей", — сказал Медведев.
Он также подчеркнул, что особое внимание в своих инвестиционных программах электросетевым компаниям надо обращать на внедрение цифровых технологий.
Ранее замглавы Минэнерго России Андрей Черезов сообщил, что первые энергоблоки Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе будут введены в эксплуатацию в октябре текущего года.
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