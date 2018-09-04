Медведев рассказал о приоритетах в развитии электросетевого комплекса России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что важнейшими задачами в электросетевом комплексе страны являются решение вопросов по присоединению к электросетям, неоплачиваемый резерв мощности, перекрестное субсидирование и цифровизация отрасли. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Первое, на что хочу обратить внимание — совершенствование условий технического присоединения (потребителей к электросетям — "Газета.Ru" ). Правила присоединения и тарифы должны, с одной стороны, давать операторам сетей возможность инвестировать в свое развитие… Но, с другой стороны, не быть чрезмерным финансовым грузом для потребителей", — сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что особое внимание в своих инвестиционных программах электросетевым компаниям надо обращать на внедрение цифровых технологий.