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Медведев считает необходимым кардинально улучшить экологию в РФ
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Медведев считает необходимым кардинально улучшить экологию в РФ 

ТАСС + ещё 18 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ГОРКИ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает необходимым кардинально улучшить экологию в РФ, для чего будут ликвидироваться свалки и создаваться предприятия по утилизации отходов.
На совещании о расходах федерального бюджета на 2019-2021 годы в части АПК, рыбохозяйственного комплекса, экологии и природопользования глава кабинета министров напомнил, что экология является одним из национальных проектов, что должно быть отражено в бюджете.
"Основная цель — кардинально улучшить экологическую обстановку в нашей стране. Для достижения этой цели предстоит выполнить целый ряд мер, включая сокращение объемов вредных выбросов на крупных предприятиях, ликвидацию целого ряда свалок и особо опасных загрязненных зон, провести очистку берегов, акваторий, включая уникальные водоемы, такие как Байкал и Телецкое озеро, — отметил председатель правительства.
По его словам, «фактически с нуля предстоит создать новую индустрию по переработке и утилизации твердых бытовых отходов и в бюджете учесть возможность участия бизнеса в этой работе».
Медведев обратил внимание на то, что экологические предприятия значатся как в различных госпрограммах, так и в национальном проекте, поэтому «надо согласовать финансирование, чтобы избежать дублирования и необоснованных сокращений [ассигнований]. Премьер-министр отметил, что от министерств поступили предложения по дополнительному финансированию некоторых мероприятий. Он призвал проанализировать их „исходя из общих возможностей экономики“.
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