Медведев: все электроподстанции в России со временем должны стать цифровыми

ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА /Московская область/, 4 сентября. / ТАСС /. Цифровизация электросетевого комплекса России должна со временем стать повсеместной. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по теме функционирования электросетевого комплекса страны.

"Необходимо, чтобы в ближайшие годы [электросетевые] компании уделяли этой теме [цифровизации] особое внимание в своих инвестиционных программах", — сказал Медведев.

Осмотрев в Истринском районе Подмосковье подстанцию «Слобода», на площадке которой проходит совещание, премьер-министр РФ отметил, что это один из самых современных электросетевых объектов, который является примером успешной цифровой трансформации. «По-хорошему, в будущем, все подстанции должны быть такие», — заключил глава правительства.

Он отметил, что на базе подстанции «Слобода» создается пилотная площадка для цифровизации электросетей в Московском регионе. «Все процессы отображаются и контролируются удаленно через программное управление, за счет технологий качественно улучшены и показатели надежности. Контроль за сетью возрастает практически до 100%, во всяком случае это вполне достижимо», — заметил Медведев.