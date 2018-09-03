Медведев заявил о необходимости сохранения господдержки рыбохозяйственного комплекса 

ГОРКИ, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание на необходимость сохранения господдержки рыбохозяйственного комплекса. Об этом он сказал на совещании о расходах федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, экологии и природопользования.
В прошлом году в российских водах было выловлено около 5 млн т рыбы, краба и других водных биоресурсов, отметил он, что стало самым высоким показателем за последние 20 лет.
"Такой результат, в том числе, достигнут благодаря существенной поддержке государства в рамках госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса. Эту поддержку нужно сохранять", — считает Медведев.
"Водные биоресурсы нужно использовать бережно и рационально, обеспечивать их охрану, воспроизводство, включая необходимые научные исследования. Наша цель в том, чтобы качественная рыба, морепродукты были доступны всем жителям нашей страны, ну и, конечно, зарубежным потребителям, которые в этом заинтересованы", — добавил премьер.
Как ранее докладывал Медведеву глава Росрыболовства Илья Шестаков, по экономическим показателям отрасль находится на подъеме. Для поддержки обновления рыбопромыслового флота и развития рыбопереработки в РФ начал действовать специальный механизм — выделение квоты на инвестиционные цели. По словам Шестакова, ведомство оценивает объем инвестиций по этому механизму в размере 140 млрд рублей на перспективу ближайших пяти лет. Так, будет построено 33 новых судна на отечественных верфях: 6 судов для Дальнего Востока и 27 судов для Северного бассейна, а также 23 береговых перерабатывающих завода.