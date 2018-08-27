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В 2019 году более 60 регионов получат выплаты на третьего ребенка
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В 2019 году более 60 регионов получат выплаты на третьего ребенка 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Более 18 млрд рублей правительство направит в 2019 году в регионы на поддержку семей при рождении третьего и последующих детей.
Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева утвержден перечень субъектов Федерации для софинансирования. В него вошли 62 региона, включая Ленинградскую область.
Финансовая помощь предусмотрена для ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией: где значение суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, наблюдается естественная и миграционная убыль населения. По этим критериям в список попали 59 субъектов.
Общий объем средств в 2019 году превысит 50 миллиардов рублей: федеральный бюджет предоставит 18,6 миллиарда, регионы выделят еще 31,5 миллиарда.
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