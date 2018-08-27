В 2019 году более 60 регионов получат выплаты на третьего ребенка

Более 18 млрд рублей правительство направит в 2019 году в регионы на поддержку семей при рождении третьего и последующих детей.

Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева утвержден перечень субъектов Федерации для софинансирования. В него вошли 62 региона, включая Ленинградскую область.

Финансовая помощь предусмотрена для ежемесячных денежных выплат нуждающимся в поддержке семьям в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией: где значение суммарного коэффициента рождаемости не превышает 2, наблюдается естественная и миграционная убыль населения. По этим критериям в список попали 59 субъектов.

Общий объем средств в 2019 году превысит 50 миллиардов рублей: федеральный бюджет предоставит 18,6 миллиарда, регионы выделят еще 31,5 миллиарда.