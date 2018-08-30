Власти снизят расходы бюджета на физкультуру и спорт

В рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2019 года и плановый период 2020-2021 годов премьер-министр Дмитрий Медведев провел в четверг совещание по расходам на культуру, туризм, физическую культуру и спорт.

Больше всего средств из этих трех сфер предусматрено на культуру, отметил глава правительства: «Деньги должны идти на разные направления: на завершение строительства объектов культуры на индексацию зарплат и стипендий, на создание и показы новых театральных постановок». Немного добавят средств на развитие туризма.

А вот финансирование спорта урежут. Причина — серия крупных соревнований, проводившихся в России, завершена. «Они прошли с очень большим успехом и весьма успешно, что эти деньги конвертированы не только в спортивные достижения, но и в строительство большого количества очень важных спортивных сооружений, которыми будут пользоваться миллионы наших людей», — подчеркнул премьер.

— Но нам нужны не только большие стройки, нам нужно эффективное использование уже созданной инфраструктуры, — напомнил он — Ну и нужно стараться, конечно, чтобы тот позитивный импульс, который был дан, который остался от чемпионата, от Олимпиады, и дальше влиял на развитие массового спорта в стране, на то, чтобы привлекать как можно больше туристов.