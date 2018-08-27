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Столица пополнила федеральный бюджет
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Столица пополнила федеральный бюджет 

Вечерняя Москва 41 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
27 августа Управление федеральной налоговой службы России по Москве опубликовало отчет о работе с налогоплательщиками за прошедшие полгода.
Согласно данным ведомства, с января по июль объем налогов и сборов, поступивших в консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, превысил 1,4 триллиона рублей. Это на 10 процентов выше, нежели в прошлом году.
— Доходы федерального бюджета выросли на 8,8 процента и составили 642,6 миллиарда рублей, — отмечается в сообщении.
В консолидированный бюджет города поступило почти 780 миллиардов рублей, а в городскую казну — чуть более 950 миллиардов рублей.
Страховые взносы во внебюджетные фонды перечислены в сумме 711,7 миллиарда рублей.
Налог на доходы физических лиц перечислен в сумме 414,4 миллиарда рублей.
Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет РФ за январь — июнь 2018 года составило 279,9 миллиарда рублей. По результатам проведения контрольных мероприятий налоговых органов поступления выросли на 31 процент. Кроме того, за счет улучшения качества контрольно-аналитической работы, побуждающей налогоплательщиков к самостоятельному уточнению обязательств, в бюджет поступило 5,8 миллиарда рублей.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по Москве Галина Корнева сообщила о результатах работы, направленной на повышение качества и доступности государственных функций и услуг. По ее словам, прием граждан осуществляется в операционных залах, оформленных в фирменном стиле налоговой, оснащенных удобными местами для ожидания и современным оборудованием — системами трансляции видеоинформации, гостевыми компьютерами, информационными киосками. За полгода инспекциями города обслужено около 4 миллионов налогоплательщиков, принято свыше 6 миллионов налоговых деклараций, предоставлено более 2 миллионов справок и актов сверок.
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