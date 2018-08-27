Впервые за 10 лет жилье начального уровня стало слишком дорогим для американцев

В Соединенных Штатах зафиксировано ослабление рынка продаж жилья. Эксперты Национальной ассоциации риэлторов связывают это с повышением процентных ставок и общим ростом цен на недвижимость. Доступность на данный момент приравнивается к минимальному уровню 2008 года, сообщил портал Swissinfo.ch.

Специалисты Национальной ассоциации риэлторов США при расчете индекса доступности жилья учитывали ипотечный кредит сроком на 30 лет и 10%-ный первый взнос. Эксперты выяснили, что во втором квартале 2018 года граждане Соединенных Штатов, которые покупали жилье в первый раз, вынуждены выделять на оплату ипотечного кредита на 2% больше, чем за аналогичный период 2017 года — около 23% ежемесячного дохода.

В среднем дом или квартира начального сегмента в конце весны-начале лета 2018 года стоили порядка 229 тысяч долларов. Ипотечная ставка за последний год выросла с 4,09% до 4,7%.

Наиболее дорогое жилье расположено в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Чтобы приобрести дом или квартиру в одном из этих городов, стандартная американская семья во втором квартале 2018 года вынуждена была выделять около 65% ежемесячного дохода.