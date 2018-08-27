Mercedes «миллиардера» Захарченко ушел с молотка

Победитель аукциона приобрел автомобиль экс-полковника МВД за без малого миллион рублей.

Mercedes Е-класса, ранее принадлежавший семье супер-взяточника Дмитрия Захарченко, лишь со второй попытки пополнил федеральный бюджет. После ареста самого Захарченко — напомним, при этом была обнаружена квартира, снятая исключительно для хранения наличных, 9 миллиардов рублей в различной валюте — у семьи скромного полковника МВД изъяли два Mercedes люксовых комплектаций и два Porsche Cayenne.

Одна из иномарок — Mercedes E250 CGI 2010 года — был выставлен на торги за 986 тысяч рублей (стоимость автомобиля на вторичном рынке доходит до двух миллионов), однако покупатель так и не нашелся. Цену пришлось снизить, и в результате иномарку удалось продать за 966200 рублей — при начальной стоимости лота в 690 тысяч. Как сообщает Росимущество по Ростовской области — Mercedes находился в Волгодонске — машину приобрел некто Валерий Надточий.