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Mercedes «миллиардера» Захарченко ушел с молотка
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Mercedes «миллиардера» Захарченко ушел с молотка 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победитель аукциона приобрел автомобиль экс-полковника МВД за без малого миллион рублей.
Mercedes Е-класса, ранее принадлежавший семье супер-взяточника Дмитрия Захарченко, лишь со второй попытки пополнил федеральный бюджет. После ареста самого Захарченко — напомним, при этом была обнаружена квартира, снятая исключительно для хранения наличных, 9 миллиардов рублей в различной валюте — у семьи скромного полковника МВД изъяли два Mercedes люксовых комплектаций и два Porsche Cayenne.
Одна из иномарок — Mercedes E250 CGI 2010 года — был выставлен на торги за 986 тысяч рублей (стоимость автомобиля на вторичном рынке доходит до двух миллионов), однако покупатель так и не нашелся. Цену пришлось снизить, и в результате иномарку удалось продать за 966200 рублей — при начальной стоимости лота в 690 тысяч. Как сообщает Росимущество по Ростовской области — Mercedes находился в Волгодонске — машину приобрел некто Валерий Надточий.
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