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Курс доллара превысил 68 рублей
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Курс доллара превысил 68 рублей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Курс доллара поднялся выше 68 руб. впервые с 23 августа, об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара к рублю вырос на 14 коп. и составил 68,1 руб.
Курс евро снизился на 6 коп. и составил 79,29 руб.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 53,31 коп., до 78,76 руб., курс доллара снизился на 0,52 коп., до 67,39 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 23,7 коп., составив 72,50 руб.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,01% — до $76,3 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,01%, до $68,54 за баррель.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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