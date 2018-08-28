Стал известен средний размер взятки в Татарстане

По мнению жителей Татарстана, средний размер взятки в республике составляет 39 000 рублей. Это официальные данные.

МВД по РТ другая информация. По их подсчетам, средний размер взятки в этом году — 161 000 рублей, рассказали сегодня на антикоррупционном брифинге.

В прошлом году средний размер взятки в Татарстане составлял 35 000 рублей.

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