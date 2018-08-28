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Владельцы квартир в Новосибирске подняли цены на аренду
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Владельцы квартир в Новосибирске подняли цены на аренду 

ngs.ru 58 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирске подорожала средняя стоимость аренды жилья — рост цен составил от 7 до 13%, подсчитали аналитики N1.RU.
Меньше всего цены с начала года изменились на «однёшки»: в среднем они подорожали на 7,6% до 15,5 тысячи рублей в месяц. «Двушки» стали дороже на 9,6% и обойдутся в среднем в 20,6 тысячи рублей в месяц, а больше всего выросли в цене трёхкомнатные: сегодня они стоят около 27 тысяч рублей в месяц, что на 13%, чем в начале года.
Аналитики отметили, что заметнее всего цены подскочили в последний месяц. Одна из причин — стало больше больших и дорогих квартир в аренде.
«С начала года произошёл существенный рост доли достаточно дорогих квартир для аренды, — отметила руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — Возможно, такие объекты стали пользоваться меньшим спросом, так как на рынке сейчас бум ипотечного кредитования, поэтому какая-то часть людей, ранее арендовавшая квартиры, теперь переезжает в собственные».
Например, 2-комнатных стало на 2 п.п. больше (сейчас они составляют 29% от всех предложений), а 3-комнатные занимают уже 8% рынка, а не 7%, как раньше. При этом «однёшек» стало меньше на 4 п.п. При этом больше всего новых вариантов в аренде оказалось в Октябрьском районе.
По сравнению с августом прошлого года изменения в цене не так заметны, хотя тоже есть: например, самые популярные в аренде однокомнатные квартиры год назад обходились в среднем на 4,7% дешевле, а двухкомнатные — на 6,2%.
Ещё одна из возможных причин роста цен — возвращение в город иногородних и иностранных студентов. Недавно они рассказали НГС, почему стараются переехать из общежитий в отдельное жильё.
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