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Объем поддержки судостроения в РФ в 2019 г может превысить 10 млрд руб — Мантуров
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Объем поддержки судостроения в РФ в 2019 г может превысить 10 млрд руб — Мантуров 

Прайм 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Объем поддержки судостроения в РФ в 2019 году может быть увеличен относительно плановых 10 миллиардов рублей, предусмотренных госпрограммой, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас программа как была, так и сохраняется на период до 2025 года по 10 миллиардов в год на меры развития данного направления (судостроения — ред.) Возможно, в следующем году будут еще добавлены средства именно на меры стимулирования спроса", — сказал он.
Мантуров напомнил, что в госпрограмме всегда были предусмотрены средства и мероприятия, которые предусматривали развитие и стимулирования спроса на продукцию судостроения.
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