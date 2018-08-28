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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 по кредитованию потребителей
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 по кредитованию потребителей 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга крупнейших банков по объему потребительского кредитования на 1 июля 2018 года, подготовленного изданием «Коммерсант».
Согласно исследованию, портфель потребительских кредитов Банка УРАЛСИБ на 1 июля 2018 года составил 110,5 млрд рублей.
Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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