Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 по кредитованию потребителей

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 рейтинга крупнейших банков по объему потребительского кредитования на 1 июля 2018 года, подготовленного изданием «Коммерсант».

Согласно исследованию, портфель потребительских кредитов Банка УРАЛСИБ на 1 июля 2018 года составил 110,5 млрд рублей.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения потребительских кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».