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Доходы жителей Удмуртии снизились почти на 5%
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Доходы жителей Удмуртии снизились почти на 5% 

ИА «Сусанин» 44 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Доходы жителей Удмуртии за первые погода 2018 года уменьшились почти на 4,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года. По данным Удмуртстата, такое снижение отмечается еще в 11 регионах ПФО. Рост наблюдается только в Самарской и Саратовской областях.
В январе-июне население республики заработало 213,1 млрд рублей, израсходовало — 197,2 млрд рублей, осталось на руках — 15,9 млрд рублей (в январе-июне прошлого года — 18 млрд рублей).
В среднем за месяц один житель республики получает 23 469 рублей. Это на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Среди 14 регионов Приволжья Удмуртия по размеру среднедушевых денежных доходов занимала 6 место. На первом месте — Татарстан (31,1 тыс.рублей в месяц), последнем — Чувашия (17 тыс. рублей).
В среднем за месяц каждый житель республики большую часть своих доходов тратил на покупку товаров — 12,7 тыс. рублей (54%) и оплату услуг — 3,5 тыс. рублей (15%).
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